Легендарний боксер Евандер Холіфілд висловився щодо Олександра Усика. Американець назвав головну перевагу та особливість українця, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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У чому особливість Усика?

Евандер Холіфілд поділився думкою, чому Олександра Усика, ніхто не може перемогти. Легендарний боксер відзначив стиль бою українського Короля хевівейту.

Знаєте, через що Усика ніхто не може перемогти? Олександр – шульга. Більшість бійців не можуть битися проти шульги. Вони пропускають і думають: О Боже, як це я пропустив цей удар?,

– сказав Холіфілд.

Колишній американський боксер зазначив, що свого часу йому доводилось багато битись та спарингувати. Тому щоб битись з такими суперниками як Усик, Холіфілд постійно змінював стиль.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Після чого український чемпіон прийняв виклик від Даніеля Дюбуа.