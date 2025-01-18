Легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался относительно Александра Усика. Американец назвал главное преимущество и особенность украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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В чем особенность Усика?

Эвандер Холифилд поделился мнением, почему Александра Усика, никто не может победить. Легендарный боксер отметил стиль боя украинского Короля хевивейта.

Знаете, из-за чего Усика никто не может победить? Александр – левша. Большинство бойцов не могут драться против левши. Они пропускают и думают: О Боже, как это я пропустил этот удар?,

– сказал Холифилд.

Бывший американский боксер отметил, что в свое время ему приходилось много драться и спарринговать. Поэтому чтобы драться с такими соперниками как Усик, Холифилд постоянно менял стиль.

Напомним, что в последнем поединке Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. После чего украинский чемпион принял вызов от Даниэля Дюбуа.