Після підтвердження бою Олександр Усик разом зі своєю командою відкрили пошук боксерів у тренувальний табір українського чемпіона. "Беззаперечний" повинен добре підготуватись до майбутнього поєдинку, повідомляє 24 канал.

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Кларк хоче тренуватись з Усиком

Фрейзер Кларк висловив готовність увійти до тренувального табору Олександра Усика. Британський боксер заявив, що він найкращий, коли постійно б'ється та тренується.

Кларк розповів, що його наступний бій може відбутись у червні або у вересні. Проте, якщо все-таки восени, то він не хоче так довго чекати на поєдинок.

Я не хочу так довго чекати на бій. Але якщо що, то так і буде. А поки що я піду попрацюю та поспарингую – можливо, в США. Подам свою кандидатуру, щоб отримати досвід роботи з Олександром Усиком,

– сказав Кларк для BoxingScene.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Підтверджена дата проведення реваншу 19 липня 2025 року.

Раніше Олександр Красюк висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Промоутер Олександра Усика вважає, що боксери покажуть зовсім інший поєдинок.