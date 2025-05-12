Реванш Усик – Дюбуа привернув до себе чималу кількість уваги. У боксерській спільноті тільки лінивий не робив прогноз на протистояння між українцем та британцем, повідомляє 24 канал.

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Прогноз Маліка Скотта

Малік Скотт, тренер Деонтея Вайлдера, зробив прогноз на реванш між Усиком та Дюбуа. Спеціаліст наголосив, що потужний панч британця не гарантує йому перемогу над українцем.

Скотт також поділився думками про слабке місце Олександра Усика. На його думку, українець не вразливий до ударів по корпусу, адже, чому тоді ніхто не зміг його перемогти, завдаючи удару по тілу.

Я не ведуся на всю цю історію з ударом по корпусу. Люди кажуть, що Усик вразливий до ударів по корпусу. Так чому ж ви всі не йдете туди і не б'єте його по корпусу? В Олександра чудова робота ніг, хороший захист, чудовий контрудар, гнучкість. Якщо ви вважаєте, що достатньо бути просто великим, щоб побити Усика - це найбільша помилка у вашому житті, – сказав Скотт.

Тренер Вайлдера сміливо заявив, що Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа.

Якби я робив ставки, то поставив би на Усика. Чому ні? Він зупинив його джебом у першому бою, а Дюбуа просто став на коліно і не піднявся. Так, Дюбуа дуже сильний, він повертався після подібних ситуацій, бився дуже жорстко, і в схожих ситуаціях не залишався на коліні, не здавався, коли бився з Джарреллом Міллером. Це не тест його характеру, але потрібно пам’ятати про такі випадки, як із Джо Джойсом. І потім з Усиком і джебом – потрібно пам’ятати про це. Потрібно ставити на Усика в цьому бою,

– цитує Скотта Boxing News.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери битимуться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Джон Ф'юрі назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа. Батько Тайсона Ф'юрі вважає, що цього разу британець здолає українського чемпіона.