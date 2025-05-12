Реванш Усик – Дюбуа привлек к себе немалое количество внимания. В боксерском сообществе только ленивый не делал прогноз на противостояние между украинцем и британцем, сообщает 24 канал.

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Прогноз Малика Скотта

Малик Скотт, тренер Деонтея Уайлдера, сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа. Специалист отметил, что мощный панч британца не гарантирует ему победу над украинцем.

Скотт также поделился мыслями о слабом месте Александра Усика. По его мнению, украинец не уязвим к ударам по корпусу, ведь, почему тогда никто не смог его победить, нанося удар по телу.

Я не ведусь на всю эту историю с ударом по корпусу. Люди говорят, что Усик уязвим к ударам по корпусу. Так почему же вы все не идете туда и не бьете его по корпусу? У Александра замечательная работа ног, хорошая защита, замечательный контрудар, гибкость. Если вы считаете, что достаточно быть просто большим, чтобы побить Усика - это самая большая ошибка в вашей жизни, – сказал Скотт.

Тренер Уайлдера смело заявил, что Александр Усик победит Даниэля Дюбуа.

Если бы я делал ставки, то поставил бы на Усика. Почему нет? Он остановил его джебом в первом бою, а Дюбуа просто стал на колено и не поднялся. Да, Дюбуа очень сильный, он возвращался после подобных ситуаций, дрался очень жестко, и в похожих ситуациях не оставался на колене, не сдавался, когда дрался с Джарреллом Миллером. Это не тест его характера, но нужно помнить о таких случаях, как с Джо Джойсом. И потом с Усиком и джебом – нужно помнить об этом. Нужно ставить на Усика в этом бою,

– цитирует Скотта Boxing News.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры будут драться на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Джон Фьюри назвал победителя реванша Усик – Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри считает, что на этот раз британец одолеет украинского чемпиона.