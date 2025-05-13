После подтверждения боя Александр Усик вместе со своей командой открыли поиск боксеров в тренировочный лагерь украинского чемпиона. "Бесспорный" должен хорошо подготовиться к предстоящему поединку, сообщает 24 канал.

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Кларк хочет тренироваться с Усиком

Фрейзер Кларк выразил готовность войти в тренировочный лагерь Александра Усика. Британский боксер заявил, что он лучший, когда постоянно бьется и тренируется.

Кларк рассказал, что его следующий бой может состояться в июне или в сентябре. Однако, если все-таки осенью, то он не хочет так долго ждать поединка.

Я не хочу так долго ждать бой. Но если что, то так и будет. А пока что я пойду поработаю и поспаррингую – возможно, в США. Подам свою кандидатуру, чтобы получить опыт работы с Александром Усиком,

– сказал Кларк для BoxingScene.

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Подтверждена дата проведения реванша 19 июля 2025 года.

Ранее Александр Красюк высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Промоутер Александра Усика считает, что боксеры покажут совсем другой поединок.