"Подам свою кандидатуру": британський боксер хоче увійти у тренувальний табір Усика
- Олександр Усик готується до бою проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
- Британський боксер Фрейзер Кларк висловив бажання увійти до тренувального табору Усика.
- Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Олександр Усик зовсім скоро битиметься проти Даніеля Дюбуа. На кону пекельного реваншу між Королем хевівейту та "Динамітом" звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Після підтвердження бою Олександр Усик разом зі своєю командою відкрили пошук боксерів у тренувальний табір українського чемпіона. "Беззаперечний" повинен добре підготуватись до майбутнього поєдинку, повідомляє 24 канал.
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Кларк хоче тренуватись з Усиком
Фрейзер Кларк висловив готовність увійти до тренувального табору Олександра Усика. Британський боксер заявив, що він найкращий, коли постійно б'ється та тренується.
Кларк розповів, що його наступний бій може відбутись у червні або у вересні. Проте, якщо все-таки восени, то він не хоче так довго чекати на поєдинок.
Я не хочу так довго чекати на бій. Але якщо що, то так і буде. А поки що я піду попрацюю та поспарингую – можливо, в США. Подам свою кандидатуру, щоб отримати досвід роботи з Олександром Усиком,
– сказав Кларк для BoxingScene.
Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Підтверджена дата проведення реваншу 19 липня 2025 року.
Раніше Олександр Красюк висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Промоутер Олександра Усика вважає, що боксери покажуть зовсім інший поєдинок.