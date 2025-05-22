Відомий британський боксер назвав єдиного бійця, який переможе Усика

Олександр Усик у профі-рингу переміг чималу кількість суперників та зібрав три головні пояси. Проте завжди є претенденти, які прагнуть заволодітити титулами та скину українця з трону.

Девід Аллен висловився щодо Олександра Усика та його серії без поразок протягом усієї кар'єри. Британський боксер назвав бійця, який переможе Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням Sport.de.

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Хто переможе Усика

Девід Аллен вважає, що лише один боксер може наразі перемогти Олександра Усика, і це не Даніель Дюбуа. Британець заявив, що це тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл.

Кабаєл – це боксер, який зможе перемогти Усика. Якщо мені треба обрати лише одного, хто зможе здолати Усика, то це буде Агіт. Кабаєл переможе Усика, це 100% відсотків,

– сказав Аллен.

Нагадаємо, що Агіт Кабаєл за свою кар'єру провів 26 поєдинків та не зазнав жодної поразки. Востаннє німецький супертяж бився проти Чжана Чжилея у лютому цього року, здолавши нокаутом "Китайського гіганта".

Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон битиметься із британцем 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.