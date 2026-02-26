"Не відповідає дійсності": команда Усика зробили термінову заяву про майбутнє боксера
- Сергій Лапін спростував інформацію про підписання контракту між Олександром Усиком та Zuffa Boxing.
- Zuffa Boxing, новий промоушин на ринку боксу, заснований генеральним директором UFC Даною Вайтом.
У команді Олександра Усика відреагували на інформацію про підписання контракту з новим промоушином Zuffa Boxing. З офіційною заявою до вболівальників звернувся директор команди спортсмена Сергій Лапін.
У своїх соцмережах Лапін спростував інформацію про підписання контракту між Усиком та з Zuffa Boxing. 39-річний боксер зробив репост цієї заяви.
Що відомо про Усика та Zuffa Boxing?
Ймовірно, що в команді спортсмена відповіли на заяву промоутера Діна Вайта, який у коментарі Seconds Out заявив про угоду між сторонами. Проте Лапін наголосив, що ця інформація – не відповідає дійсності.
Друзі, у ЗМІ поширюються повідомлення про те, що Олександр Усик нібито підписав контракт із Zuffa Boxing. Ця інформація не відповідає дійсності. Просимо вас покладатися виключно на офіційні заяви нашої команди,
– йдеться у заяві.
Що таке Zuffa Boxing? Це новий гравець на ринку боксу. Промоушин заснований генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом. Компанія повідомила, що вже підписала контракти з 93 боксерами. Серед них двоє українців – Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.
Раніше видання talkSPORT інформувало, що об'єднаний чемпіон світу з України провів переговори з Вайтом щодо можливого переходу до промоутерської компанії. Лапін підтвердив інформацію про інтерес та діалог між сторонами, але подробиці зараз не розголошуються.
Додамо, що попереднім промоутером Усика був Олександр Красюк, з яким вони припинили співпрацю у 2025 році. На сайті BoxRec зазначено, що промоутером боксера є його ж компанія Usyk17 Promotion, тоді як агент спортсмена Егіс Клімас.
Що далі для Усика?
Усик востаннє виходив на ринг у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в 5-му раунді. У планах боксера був поєдинок з Деонтеєм Вайлдером, проте американець вирішив зустрітися з Дереком Чісорою.
Також ЗМІ пов'язують спортсмена з кікбоксером Ріко Верховеном, який говорив, що не проти зустрітися з Усиком. Втім, боксер не робив жодних заяв про такий поєдинок.
У середу, 25 лютого, Усик у своєму інстаграмі заявив, що готується до дечого грандіозного.