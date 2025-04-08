"Той самий хлопець": легендарний тренер назвав того, хто зупинить Усика

Олександр Усик переміг чимало видатних та потужних суперників за свою ка'єру. Здається, що ніхто не зможе здолати українського Короля хевівейту.

Проте у боксерській спільноті думки що до того, чи хтось зможе перемогти Усика різні. Відомий тренер Тедді Атлас з присмаком філософії сказав, хто зупинить чемпіона, пише 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Це не людина

Тедді Атлас вважає, що Олександра Усика не переможе людина. На його думку, українського чемпіона зупинить дещо інше.

Легендарний тренер наголосив, що Короля хевівейту здолає час. Неважливо, який ти боксер, але перемогти час, ніхто не може.

Той самий хлопець, що завжди з’являється, щоб перемагати великих. Час. Той самий, що просто чекає свого моменту. Незалежно від того, як тебе звати — Алі, Луїс чи Усик — він просто чекає. Чекає на шанс затягнути тебе туди, звідки вже не вибратись. Час — єдиний непереможений боєць. Усик уже має 38 років — ось і все. Я не кажу, що він демонструє ознаки занепаду, зовсім ні. Він живе правильно, а це важливо. Проте час йде,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що Олександр Усик раніше розповідав, що планує провести ще два бої. Після чого український чемпіон завершить кар'єру та піде не заслужений відпочинок.

Раніше відомий український боксер Ігор Шевадзуцький дав пораду Олександру Усику щодо його кар'єри. "Халк" вважає, що Король хевівейту повинен завершити виступи у професійному ринзі.