"Хлопець, який виписує чеки": легенда боксу назвав ім'я наступного суперника Усика

Олександр Усик планує повернутись у ринг у 2025 році. Серед потенційних суперників українського боксера володар титулу IBF Даніель Дюбуа та тимчасовий чемпіон світу WBO Джозеф Паркер.

Дерек Чісора поділився думками стосовно майбутніх боїв українського чемпіона. Досвідчений боксер назвав ім'я наступного суперника, з яким битиметься Усик, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Довгоочікуваному бою бути

Дерек Чісора вважає, що Олександр Усик проведе реванш з Даніелем Дюбуа. Ветеран хевівейту заявив, що Британська боксерська рада не розглядає проведення бою Дюбуа – Паркер.

Попри те, що бій між новозеландцем та "Динамітом" не відбувся через хворобу британця. Адже реванш Усик – Дюбуа викликає великий ажіотаж, а також є більш фінансово привабливим.

Дюбуа поб'ється з Усиком. Тепер цей бій відбудеться. Усі мають це зрозуміти. Матчмейкери більше не намагаються влаштувати бій Дюбуа з Паркером. Британська боксерська рада контролю більше нічого про це не говорить. Дюбуа – хлопець, який виписує чеки,

– сказав Чісора.

Зазначимо, що Олександр Усик раніше підтвердив наміри битись проти Даніеля Дюбуа. Українець планує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український боксер здолав британського візаві технічним нокаутом у поєдинку у польському Вроцлаві.