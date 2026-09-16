Свій шлях до світового визнання Усик розпочав ще на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, пише 24 Канал. Там він виборов золоту медаль, а після переможного фіналу запам'ятався глядачам виконанням гопака просто на рингу.

За яким знаком зодіаку народився Усик

Олександр Усик – Козоріг. Боксер народився 17 січня 1987 року в Сімферополі. Представники цього знака народжуються в період із 22 грудня до 20 січня.

В астрологічній традиції Козорога пов'язують із працьовитістю, дисципліною, стратегічним мисленням та цілеспрямованістю. Саме ці риси часто згадують, коли описують характер спортсменів.

Цікаво, що українець народився в один день зі своїм кумиром, легендарним американським боксером Мухаммедом Алі.

Він одружений із Катериною Усик, з якою знайомий ще зі школи. Подружжя виховує чотирьох дітей – Єлизавету, Марію, Кирила та Михайла.

Професійна кар'єра Усика також може наближатися до завершення. У червні боксер оголосив про відмову від своїх чемпіонських поясів, заявивши, що хоче "дати дорогу хлопцям, які стоять у черзі". Водночас кар'єру він ще не завершив.

Наразі команда спортсмена працює над організацією його наступних поєдинків. Серед потенційних суперників називають Деонтея Вайлдера, а також можливе проведення третього бою з Ф'юрі.

Усик має професійний рекорд – 25 перемог у 25 боях, 16 із яких завершив нокаутом. За оцінками спортивних медіа, зокрема talkSPORT, він очолює рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги у світі.