"Піди та виграй": впливовий промоутер розповів, чи битиметься Усик з Ітаумою
- Едді Хірн заявив, що Олександру Усику не цікавий бій з Мозесом Ітаумою, оскільки він вважає, що Ітаума має заслужити такий поєдинок.
- Віктор Постол зазначив, що Ітаумі ще зарано битися з Усиком, але визнав його боксерські здібності.
Олександр Усик не планує завершувати кар'єру. Ба більше, український боксер хоче битися до 41 року.
Едді Хірн висловився щодо Олександра Усика. Зокрема, промоутер розповів, чи буде битися абсолютний чемпіон світу з Мозесом Ітаумою, про це повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.
Чи відбудеться бій Усик – Ітаума?
Едді Хірн вважає, що Олександру Усику не цікавий бій з Мозесом Ітаумою. Промоутер наголосив, що український боксер досягнув усього у боксі та, ймовірно, думає, про те, що британец має заслужити на поєдинок.
Він боксував з Ділліаном Вайтом, який, здається, був не в найкращому стані на той час. Піди та виграй у кількох хлопців. Я впевнений, що Усик буде битися з Ітаумою,
– сказав Хірн.
Раніше Віктор Постол в інтерв'ю виданню Vringe висловився про те, чи битиметься Олександр Усик з Мозесом Ітаумою. Боксер вважає, що українському боксеру будь-який бій по зубах.
"Мені здається, Ітаумі ще зарано. Можливо, зарано, але він і справді непоганий", – сказав Постол.
Що говорять у спільноті про Усика?
Сергій Лапін поділився планами Олександра Усика. Директор команди українця заявив, що його підопічний битиметься з переможцем бою Паркер – Вордлі.
Едді Хірн розповів, який бій Усика нікому не потрібен. Промоутер назвав двох боксерів з Великої Британії.
Пол Маліньяджи дав важливу пораду Олександру Усику. Американський тренер вважає, що абсолютному чемпіону варто покинути бокс, адже він досяг усього і має йти на піку.