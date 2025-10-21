"Пойди и выиграй": влиятельный промоутер рассказал, будет ли драться Усик с Итаумой

Александр Усик не планирует завершать карьеру. Более того, украинский боксер хочет драться до 41 года.

Эдди Хирн высказался относительно Александра Усика. В частности, промоутер рассказал, будет ли драться абсолютный чемпион мира с Мозесом Итаумой, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Состоится ли бой Усик – Итаума?

Эдди Хирн считает, что Александру Усику не интересен бой с Мозесом Итаумой. Промоутер отметил, что украинский боксер достиг всего в боксе и, вероятно, думает, о том, что британец должен заслужить на поединок.

Он боксировал с Диллианом Уайтом, который, кажется, был не в лучшем состоянии в то время. Пойди и выиграй у нескольких ребят. Я уверен, что Усик будет драться с Итаумой,

– сказал Хирн.

Ранее Виктор Постол в интервью изданию Vringe высказался о том, будет ли драться Александр Усик с Мозесом Итаумой. Боксер считает, что украинскому боксеру любой бой по зубам.

"Мне кажется, Итауме еще рано. Возможно, рано, но он действительно неплохой", – сказал Постол.

Что говорят в сообществе об Усике?