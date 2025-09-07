"Не пройде шість раундів": ексчемпіон розкритикував порівняння Усика з Ітаумою
- Тоні Белью розкритикував порівняння між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою, зазначивши, що Усик найкращий боксер свого покоління.
- Белью підкреслив, що Ітаума має показати свої можливості в бою, що триває шість раундів, для оцінки його справжньої майстерності.
Олександра Усик активно пов'язують з Мозесом Ітаумою. У боксерській спільноті говорять про можливий бій абсолютного чемпіона світу з "Новим Майком Тайсоном".
Тоні Белью не залишився осторонь та поділився думками щодо потенційного поєдинку між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Ексчемпіон світу негативно висловився стосовно бою, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.
Читайте також Усика звинуватили у "катастрофічних наслідках" для надважкої ваги
Що сказав Белью про Усик – Ітаума?
Тоні Белью заявив, що не можна порівнювати Мозеса Ітауму з Олександром Усиком. На його думку, український чемпіон найкращий боксерів покоління та навряд чи когось можна буде порівняти з ним.
Колишній чемпіон світу підкреслив, що Усик домінував у важкій вазі, перемагаючи всіх. А потім перейшов у суперважкий дивізіон та підкорів його, здолавши усіх сильних суперників.
Я не сумніваюся в тому, наскільки Ітаума хороший. Я думаю, що він винятковий. Але ви ніколи не дізнаєтеся, наскільки він хороший, поки він не пройде шість раундів,
– сказав Белью.
Нагадаємо, що Мозес Ітаума востаннє бився у ніч з 16 на 17 серпня. У тому поєдинку британський боксер нокаутував досвідченого Ділліана Вайта у першому раунді.
Чи битиметься Усик з Ітаумою?
Мозесу Ітаумі не радять битися з Олександром Усиком, оскільки, він тільки починає свою кар'єру.
Френк Воррен нещодавно анонсував бій Мозеса Ітауми з Даніелем Дюбуа, якого бив Олександр Усик.
У команді Усика назвали суперника для боксера, з яким він зустрінеться у 2026 році.