Більше не найкращий: Усик втратив чергове визнання у світі

Олександр Усик втратив лідерство у престижному рейтингу найкращих боксерів світу за версією ESPN. Це сталося напередодні поєдинку українця проти Ріко Верховена.

У середу, 6 травня, видання оновило список найкращих бійців світу незалежного від вагової категорії (p4p). Уперше рейтинг ESPN очолив японець Наоя Іноуе.

Хто змістив Усика з першого місця?

Лідерство японцю забезпечила перемога над Дзунто Накатані 5 травня. Як пише видання, у цьому поєдинку Іноуе продемонстрував точність і контроль попри те, що на суддівських записках бій виявився досить рівним (116:112, 116:112 та 115:113).

Експерти зазначають, що абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі встановив контроль на початку бою і закріпив перевагу у так званих "чемпіонських раундах".

Іноуе посів перше місце, перемігши свого суперника Накатані – боксера, який також входить до рейтингу Pound for Pound – у найважливішому поєдинку в історії японського боксу,

– заявили фахівці ESPN.

Довідка. Рейтинг Pound for Pound (p4p) складається незалежно від вагової категорії та визначає найкращого бійця планети. Це відносно суб'єктивний перелік найкращих боксерів, при формуванні якого враховують низку чинників. Зокрема, це завойовані титули, успішні виступи у різних вагових категоріях, рівень суперників, професійний рекорд тощо.

Чому Усик втратив перше місце?

Після того, як 33-річний Іноуе виграв свій бій, Усик втратив лідерство вже у другому поспіль рейтингу p4p. Раніше японець змістив українця з першої сходинки найкращих бійців за версією The Ring.

Ці змінили спричинили активні дискусії серед боксерської спільноти. Наприклад, чемпіон WBO в напівсередній вазі Девін Хейні поставив під сумнів право Іноуе займати місце 39-річного Усика. Американець пояснив, що перемога над Накатані не здатна вивести японця на топ позицію у рейтингу.

Авторитетний журналіст Андреас Хейл пояснив, що втрата лідерства Усиком не пов'язана з українцем.

Те, що Усик опустився на одну сходинку, було пов'язано не стільки з ним самим, скільки з тим, як Іноуе виступив у поєдинку проти Накатані,

– пише фахівець.

Експерт додав, що Усик розібрався з усіма найкращими боксерами й 23 травня прийме ще один виклик, коли в Гізі (Єгипет) вийде на ринг проти Ріко Верховена. Ймовірно, що перемога в цьому поєдинку дозволить об'єднаному чемпіону світу з України повернути лідерство у рейтингах p4p.

Додамо, що Усик все ще утримує перші сходинки в рейтингах Boxing Scene та Independent.

Рейтинг p4p від ESPN

Наоя Іноуе Олександр Усик Джессі Родрігес Давід Бенавідес Шакур Стівенсон Девін Хейні Дзунто Накатані Джарон Енніс Сауль Альварес Джей Опетая

