Усика застерегли від бою з непереможним боксером, який побив українця

Олександр Усик має ідеальний рекорд на професійному рингу, який складає 24 перемоги та жодної поразки. Нашкодити досягненням українця може непереможний боксер з Британії.

Колишній чемпіон світу Насім Хамед висловив думку, що побити Усика може перспективний боєць Мозес Ітаума. Про це Хамед заявив у коментарі talkSPORT Boxing.

Що Хамед розповів про Ітауму та Усика?

52-річний британець фактично повторив свою думку, яку висловив кілька тижнів тому. За його словами, Ітаума здатний перемогти будь-кого в боксі, однак експерт зазначив, що йому ще рано битися з досвідченим Усиком.

Чи переможе Ітаума Усика просто зараз? Поки у нього не вистачає досвіду, але якщо ви натиснете на мене, то я все одно скажу, що Мозес здатний перемогти будь-кого,

– сказав Хамед.

Окрім того, ексчемпіон не вірить, що зустріч Усика та Ітауми відбудеться. Експерт підкреслив, що в проведенні цього поєдинку немає жодного сенсу.

Врешті-решт, Хамед зізнався, чому симпатизує Мозесу. Річ у тім, що під час зустрічі в Саудівській Аравії Ітаума сказав Насіму, що той є його улюбленим бійцем.

Чи можливий бій Усика проти Ітауми?

21-річний Ітаума наприкінці березня став на крок ближчим до поєдинку з Усиком після того, як нокаутував Джермейна Франкліна. Після перемоги президент Світової боксерської організації Густаво Олівері рекомендував призначити Мозеса офіційним претендентом на титул WBO.

Ба більше, сам британець заявив, що хоче провести бій проти Хрговича або Усика. Однак український спортсмен чітко наголосив, що їх протистояння не відбудеться.

Він відмовляється від поєдинку з Мозесом, пояснюючи це тим, що не хоче зламати кар'єру молодого бійця. У відповідь британець звинуватив українця у зловживанні владою, хоча й визнав, що Усик завдяки своїм досягненням у боксі має право визначати, з ким битися.

До уваги. Наступний бій Усика відбудеться 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена. Спортсмен з України захищатиме титул чемпіона по лінії WBC.

Що відомо про Ітауму та чи готовий він до Усика?