Тоні Белью висловився про наступний бій Олександра Усика. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав боксера, який заслужив битися з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch on Fighting.

Читайте також Непереможний чемпіон кинув виклик Усику

Хто заслужив битися з Усиком?

Тоні Белью вважає, що єдиним гідним суперником для Олександра Усика є Джозеф Паркер. Проте у новозеландського боксера буде бій з Фабіо Вордлі, що непросто для нього.

Фабіо Вордлі дуже небезпечний. Це бій, на який варто подивитися. Я дійсно чекаю цього бою. Думаю, що Паркер переможе його завдяки досвіду і майстерності, але удари Вордлі досить сильні, щоб зробити бій цікавим і непередбачуваним,

– сказав Белью.

Колишній чемпіон світу також вважає, що Олександр Усик може відмовитися від бою з Джозефом Паркером. Белью наголосив, що можливого його це не цікавить, адже цей поєдинок не буде таким великим, як попередні протистояння українця.

Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю Sky Sports назвав секрет перемог Олександра Усика. На його думку, це хороша та старанна підготовка до поєдинків.

Що відомо про бій Паркера з Усиком?