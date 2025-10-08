Тони Белью высказался о следующем бое Александра Усика. В частности, бывший чемпион мира назвал боксера, который заслужил драться с украинским чемпионом, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch on Fighting.
Кто заслужил драться с Усиком?
Тони Белью считает, что единственным достойным соперником для Александра Усика является Джозеф Паркер. Однако у новозеландского боксера будет бой с Фабио Уордли, что непросто для него.
Фабио Уордли очень опасен. Это бой, на который стоит посмотреть. Я действительно жду этого боя. Думаю, что Паркер победит его благодаря опыту и мастерству, но удары Уордли достаточно сильны, чтобы сделать бой интересным и непредсказуемым,
– сказал Беллью.
Бывший чемпион мира также считает, что Александр Усик может отказаться от боя с Джозефом Паркером. Белью отметил, что возможного его это не интересует, ведь этот поединок не будет таким большим, как предыдущие противостояния украинца.
Что известно о бое Паркера с Усиком?
WBO обязала Александра Усика договориться о бое с Джозефом Паркером сразу после реванша украинца с Даниэлем Дюбуа. Однако наш боксер попросил об отсрочке переговоров из-за травмы и получил положительный ответ.
Теперь Джозеф Паркер сразится о Фабио Уордли 25 октября 2025 года. Победитель станет главным претендентом на бой против Александра Усика и на его титул WBO.
