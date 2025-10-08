Укр Рус
8 жовтня, 11:44
2

Ексчемпіон світу назвав єдиного гідного суперника для Усика: кого обрали українцю

Єгор Торяник
Основні тези
  • Тоні Белью вважає, що єдиним гідним суперником для Олександра Усика є Джозеф Паркер.
  • Белью зазначає, що Усик може відмовитися від бою з Паркером, оскільки він не буде таким значущим, як попередні поєдинки українця.

Олександр Усик відновлюється після реваншу проти Даніеля Дюбуа. А у боксерському світі намагаються вгадати, хто стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу з України.

Тоні Белью висловився про наступний бій Олександра Усика. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав боксера, який заслужив битися з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch on Fighting.

Хто заслужив битися з Усиком?

Тоні Белью вважає, що єдиним гідним суперником для Олександра Усика є Джозеф Паркер. Проте у новозеландського боксера буде бій з Фабіо Вордлі, що непросто для нього.

Фабіо Вордлі – дуже небезпечний. Це бій, на який варто подивитися. Я дійсно чекаю цього бою. Думаю, що Паркер переможе його завдяки досвіду і майстерності, але удари Вордлі досить сильні, щоб зробити бій цікавим і непередбачуваним,
– сказав Белью.

Колишній чемпіон світу також вважає, що Олександр Усик може відмовитися від бою з Джозефом Паркером. Белью наголосив, що можливого його це не цікавить, адже цей поєдинок не буде таким великим, як попередні протистояння українця.

Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю Sky Sports назвав секрет перемог Олександра Усика. На його думку, це хороша та старанна підготовка до поєдинків.

Що відомо про бій Паркера з Усиком?

  • WBO зобов'язала Олександра Усика домовитися про бій з Джозефом Паркером одразу після реваншу українця з Даніелем Дюбуа. Проте наш боксер попросив про відтермінування перемовин через травму та отримав позитивну відповідь.

  • Тепер Джозеф Паркер битиметься про Фабіо Вордлі 25 жовтня 2025 року. Переможець стане головним претендентом на бій проти Олександра Усика та на його титул WBO.

  • Раніше Джозеф Паркер назвав людину від якої залежить чи відбудеться його бій з Олександром Усиком.