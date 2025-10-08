Ексчемпіон світу назвав єдиного гідного суперника для Усика: кого обрали українцю
Олександр Усик відновлюється після реваншу проти Даніеля Дюбуа. А у боксерському світі намагаються вгадати, хто стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу з України.
Тоні Белью висловився про наступний бій Олександра Усика. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав боксера, який заслужив битися з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch on Fighting.
Хто заслужив битися з Усиком?
Тоні Белью вважає, що єдиним гідним суперником для Олександра Усика є Джозеф Паркер. Проте у новозеландського боксера буде бій з Фабіо Вордлі, що непросто для нього.
Фабіо Вордлі – дуже небезпечний. Це бій, на який варто подивитися. Я дійсно чекаю цього бою. Думаю, що Паркер переможе його завдяки досвіду і майстерності, але удари Вордлі досить сильні, щоб зробити бій цікавим і непередбачуваним,
– сказав Белью.
Колишній чемпіон світу також вважає, що Олександр Усик може відмовитися від бою з Джозефом Паркером. Белью наголосив, що можливого його це не цікавить, адже цей поєдинок не буде таким великим, як попередні протистояння українця.
Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю Sky Sports назвав секрет перемог Олександра Усика. На його думку, це хороша та старанна підготовка до поєдинків.
Що відомо про бій Паркера з Усиком?
WBO зобов'язала Олександра Усика домовитися про бій з Джозефом Паркером одразу після реваншу українця з Даніелем Дюбуа. Проте наш боксер попросив про відтермінування перемовин через травму та отримав позитивну відповідь.
Тепер Джозеф Паркер битиметься про Фабіо Вордлі 25 жовтня 2025 року. Переможець стане головним претендентом на бій проти Олександра Усика та на його титул WBO.
Раніше Джозеф Паркер назвав людину від якої залежить чи відбудеться його бій з Олександром Усиком.