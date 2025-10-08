Александр Усик восстанавливается после реванша против Даниэля Дюбуа. А в боксерском мире пытаются угадать, кто станет следующим соперником абсолютного чемпиона мира из Украины.

Тони Белью высказался о следующем бое Александра Усика. В частности, бывший чемпион мира назвал боксера, который заслужил драться с украинским чемпионом, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch on Fighting.

Кто заслужил драться с Усиком?

Тони Белью считает, что единственным достойным соперником для Александра Усика является Джозеф Паркер. Однако у новозеландского боксера будет бой с Фабио Уордли, что непросто для него.

Фабио Уордли очень опасен. Это бой, на который стоит посмотреть. Я действительно жду этого боя. Думаю, что Паркер победит его благодаря опыту и мастерству, но удары Уордли достаточно сильны, чтобы сделать бой интересным и непредсказуемым,

– сказал Беллью.

Бывший чемпион мира также считает, что Александр Усик может отказаться от боя с Джозефом Паркером. Белью отметил, что возможного его это не интересует, ведь этот поединок не будет таким большим, как предыдущие противостояния украинца.

Ранее Джозеф Паркер в интервью Sky Sports назвал секрет побед Александра Усика. По его мнению, это хорошая и усердная подготовка к поединкам.

Что известно о бое Паркера с Усиком?