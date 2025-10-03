Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у реванші. Тепер український боксер відпочиває та готується до наступного поєдинку.

Можливо, у наступному бою Олександр Усик зустрінеться з Джейком Полом у клітці. Український чемпіон отримав привабливу пропозицію щодо бою з американським блогером, повідомляє 24 канал із посиланням на Bloody Elbow.

Читайте також "Ніхто ніколи не нокаутує": колишній чемпіон оцінив шанси Ітауми у битвах проти Усика та Ф'юрі

Що запропонували Усику?

Олександр Усик має наміри битися проти Джейка Пола за правилами ММА. Варто відзначити, що український боксер давно мріє про поєдинок з американським блогером у клітці.

Джон Мартін зробив привабливу пропозицію Олександру Усику. Головний виконавчий директор PFL запропонував абсолютному чемпіону світу провести поєдинок під егідою організації.

Ми були б чудовим місцем для нього, щоб це зробити. Тож почекаємо і побачимо, що станеться,

– сказав Мартін.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик на своїй сторінці у соцмережі Х публічно звернувся до Джейка Пола. Українець заявив, що неодмінно зустрінеться з американцем.

Що відомо про Усик – Пол?