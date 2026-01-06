Він жахливий хлопець, – Усик відверто назвав найважчого суперника у кар'єрі

Олександр Усик нещодавно висловився про свою кар'єру. Зокрема, український чемпіон пригадав суперників, з яким зустрічався на професійному ринзі.

"Король хевівейту" назвав найважчого суперника, з яким йому доводилося битися. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

Кого Усик обрав найважчим суперником?

За словами українського чемпіона, Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа не найважчі суперники у його кар'єрі. Він зізнався, що насправді найскладніше було битися проти Дерека Чісори.

Я думаю, це Дерек. Мій друг Дерек. Він жахливий хлопець, жахливо жорсткий. З ним просто важко битися. Він був дуже складним суперником,

– сказав Усик.

До слова. Усик бився проти Чісори у жовтні 2020 року у Лондоні. Британський боксер нав'язав конкурентний бій, але зрештою українець виявився сильнішим, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера у 2026 році. Нещодавно Чісора пояснив, чому бій між українцем та американцем може зірватися.

Що може сказав Чісора про бій Усик – Вайлдер?

Виявляється, що британський боксер сам претендує на бій проти Вайледера. У коментарі Seconds Out Чісора заявив, що хоче зустрітися з американським супертяжем вже у лютому 2026 року.

"Моїм суперником буде Деонтей Вайлдер. Його викликав Усик? Викликати його і змусити когось за це заплатити – це зовсім різні речі. А я продам бій у Лондоні. Легко. Стадіон Тоттенхем. 55 тисяч глядачів. До побачення", – заявив Чісора.

Що відомо про наступний бій за участі Усика?