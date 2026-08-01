Такими своїми думками український боксер поділився в розмові з ютуб-каналом All Out Fighting. Цікаво, що разом із тим Усик зробив гучну заяву про своїх критиків.

Як себе почуває Усик без поясів

Олександр Усик уперше за 6 років не має поясів WBO, WBA, IBF чи WBC. У нього залишається лише пояс The Ring. Утім українець зазначив, що почувається добре. Зараз він проживає цікавий період. Спортсмен продовжує тренуватись, займатись боксом і розвивати свою кар'єру.

Для мене це неймовірно. У мене немає відчуття, що я щось втратив. Усе це – мій спортивний шлях. Для мене найважливіше – люди поруч. Це мої друзі, моя команда. У мене все добре,

– зауважив Усик.

Він продовжив, що ніколи не вважав себе найкращим супертяжем на планеті. Можливо, це так і є, з огляду на його здобутки. Утім сам боксер завжди вважає себе аутсайдером.

Чому Усик вважає себе аутсайдером

За словами українця, він не думає про те, що був абсолютним чемпіоном. Він дуже щасливий через і щодня дякує Богу за цей дар. Останній рік Усик багато думав про свою кар'єру. Згадував свій перший чемпіонський пояс, другий, перше звання абсолютного чемпіона світу.

"Я часто говорю про свою кар'єру з командою, сім'єю, друзями. Друзі кажуть, що тепер буде важко повторити те, що я зробив. А я відповідаю, мовляв, що не думаю так. Можливо, через 5-10 років з'явиться людина, яка знову досягне всього цього", – наголосив Олександр.

Він додав, що зараз є дуже багато молодих талановитих хлопців. А попереду в Олександра Усика – останній танець.