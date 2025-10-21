"Без тіні сумніву": відомий тренер розповів, хто зможе перемогти Усика
- Британський тренер Роберт Маккрекен назвав Олександра Усика фантастичним боксером, який має всі необхідні навички для продовження кар'єри.
- Маккрекен вважає, що Ітаума зможе досягти вершин і стати чемпіоном світу, завдяки своїй динамічності, потужності та швидкості.
Олександр Усик в одному з інтерв'ю зізнався, що планує боксувати до 41 року. Ба більше, український боксер має наміри провести п'ять поєдинків.
Роберт Маккрекен висловився про подальші плани Олександра Усика. Окрім того, він поділився думками, хто з боксерів може здолати українця зараз, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch On Fighting.
Що Маккрекен сказав про Усика?
Британський тренер назвав Олександра Усика – фантастичним боксером. Маккрекен сказав, що чому б українському чемпіону не провести ще декілька поєдинків, адже він має чималу кількість навичок та вміє привертати увагу.
Зараз важко уявити когось, хто зможе його перемогти в найближчих боях. Без жодних сумнівів, Ітаума дістанеться до вершини. Він динамічний, потужний, має швидкість – у нього є все необхідне. Це суперпроспект, і він точно стане чемпіоном світу. Без тіні сумніву,
– сказав тренер.
Окрім того, Роберт Маккрекен зізнався, за участі яких боксерів любить дивитися поєдинки. Серед них Теренс Кроуфорд, Джервонта Девіс та Олександр Усик.
Раніше Лоуренс Околі в інтерв'ю talkSPORT назвав переможця бою Паркер – Вордлі, де визначится наступний суперник Усика. Колишній чемпіон світу вважає, що це буде Джозеф Паркер.
Що відомо про Усика?
Олександр Усик провів за свою кар'єру 24 поєдинки. У професійному ринзі український боксер здобув 24 перемоги та не зазнав жодної поразки.
Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів про плани українського чемпіона. Він зазначив, що Олександр битиметься з переможцем бою Паркер – Вордлі.
Раніше Фабіо Вордлі заявив, що готовий завдати поразки Олександру Усику в очному протистоянні.