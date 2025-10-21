Укр Рус
Fight News 24 Новини боксу "Без тіні сумніву": відомий тренер розповів, хто зможе перемогти Усика
21 жовтня, 16:03
2

"Без тіні сумніву": відомий тренер розповів, хто зможе перемогти Усика

Єгор Торяник
Основні тези
  • Британський тренер Роберт Маккрекен назвав Олександра Усика фантастичним боксером, який має всі необхідні навички для продовження кар'єри.
  • Маккрекен вважає, що Ітаума зможе досягти вершин і стати чемпіоном світу, завдяки своїй динамічності, потужності та швидкості.

Олександр Усик в одному з інтерв'ю зізнався, що планує боксувати до 41 року. Ба більше, український боксер має наміри провести п'ять поєдинків.

Роберт Маккрекен висловився про подальші плани Олександра Усика. Окрім того, він поділився думками, хто з боксерів може здолати українця зараз, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch On Fighting.

Читайте також "Якесь знущання": український боксер спрогнозував реальність бою Усик – Пол

Що Маккрекен сказав про Усика?

Британський тренер назвав Олександра Усика – фантастичним боксером. Маккрекен сказав, що чому б українському чемпіону не провести ще декілька поєдинків, адже він має чималу кількість навичок та вміє привертати увагу.

Зараз важко уявити когось, хто зможе його перемогти в найближчих боях. Без жодних сумнівів, Ітаума дістанеться до вершини. Він динамічний, потужний, має швидкість – у нього є все необхідне. Це суперпроспект, і він точно стане чемпіоном світу. Без тіні сумніву,
– сказав тренер.

Окрім того, Роберт Маккрекен зізнався, за участі яких боксерів любить дивитися поєдинки. Серед них Теренс Кроуфорд, Джервонта Девіс та Олександр Усик.

Раніше Лоуренс Околі в інтерв'ю talkSPORT назвав переможця бою Паркер – Вордлі, де визначится наступний суперник Усика. Колишній чемпіон світу вважає, що це буде Джозеф Паркер.

Що відомо про Усика?

  • Олександр Усик провів за свою кар'єру 24 поєдинки. У професійному ринзі український боксер здобув 24 перемоги та не зазнав жодної поразки.

  • Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів про плани українського чемпіона. Він зазначив, що Олександр битиметься з переможцем бою Паркер – Вордлі.

  • Раніше Фабіо Вордлі заявив, що готовий завдати поразки Олександру Усику в очному протистоянні.