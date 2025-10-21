"Без тени сомнения": известный тренер рассказал, кто сможет победить Усика
- Британский тренер Роберт Маккрекен назвал Александра Усика фантастическим боксером, который имеет все необходимые навыки для продолжения карьеры.
- Маккрекен считает, что Итаума сможет достичь вершин и стать чемпионом мира, благодаря своей динамичности, мощности и скорости.
Александр Усик в одном из интервью признался, что планирует боксировать до 41 года. Более того, украинский боксер намерен провести пять поединков.
Роберт Маккрекен высказался о дальнейших планах Александра Усика. Кроме того, он поделился мыслями, кто из боксеров может одолеть украинца сейчас, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch On Fighting.
Что Маккрекен сказал об Усике?
Британский тренер назвал Александра Усика – фантастическим боксером. Маккрекен сказал, что почему бы украинскому чемпиону не провести еще несколько поединков, ведь он имеет большое количество навыков и умеет привлекать внимание.
Сейчас трудно представить кого-то, кто сможет его победить в ближайших боях. Без всяких сомнений, Итаума доберется до вершины. Он динамичный, мощный, имеет скорость – у него есть все необходимое. Это суперпроспект, и он точно станет чемпионом мира. Без тени сомнения,
– сказал тренер.
Кроме того, Роберт Маккрекен признался, с участием каких боксеров любит смотреть поединки. Среди них Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис и Александр Усик.
Ранее Лоуренс Околи в интервью talkSPORT назвал победителя боя Паркер – Уордли, где определится следующий соперник Усика. Бывший чемпион мира считает, что это будет Джозеф Паркер.
Что известно об Усике?
Александр Усик провел за свою карьеру 24 поединка. В профессиональном ринге украинский боксер одержал 24 победы и не потерпел ни одного поражения.
Сергей Лапин, директор команды Усика, рассказал о планах украинского чемпиона. Он отметил, что Александр будет драться с победителем боя Паркер – Уордли.
Ранее Фабио Уордли заявил, что готов нанести поражение Александру Усику в очном противостоянии.