Александр Усик в одном из интервью признался, что планирует боксировать до 41 года. Более того, украинский боксер намерен провести пять поединков.

Роберт Маккрекен высказался о дальнейших планах Александра Усика. Кроме того, он поделился мыслями, кто из боксеров может одолеть украинца сейчас, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Читайте также "Какое-то издевательство": украинский боксер спрогнозировал реальность боя Усик – Пол

Что Маккрекен сказал об Усике?

Британский тренер назвал Александра Усика – фантастическим боксером. Маккрекен сказал, что почему бы украинскому чемпиону не провести еще несколько поединков, ведь он имеет большое количество навыков и умеет привлекать внимание.

Сейчас трудно представить кого-то, кто сможет его победить в ближайших боях. Без всяких сомнений, Итаума доберется до вершины. Он динамичный, мощный, имеет скорость – у него есть все необходимое. Это суперпроспект, и он точно станет чемпионом мира. Без тени сомнения,

– сказал тренер.

Кроме того, Роберт Маккрекен признался, с участием каких боксеров любит смотреть поединки. Среди них Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис и Александр Усик.

Ранее Лоуренс Околи в интервью talkSPORT назвал победителя боя Паркер – Уордли, где определится следующий соперник Усика. Бывший чемпион мира считает, что это будет Джозеф Паркер.

Что известно об Усике?