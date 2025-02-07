Олександр Красюк висловився щодо 31-річного боксера. Промоутер Усика розкрив правду про спаринги з представником Конго, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Чи відправляв Баколе в нокаут Усика

Олександр Красюк спростував розповіді Мартіна Баколе про те, що він відправляв в нокаут Олександра Усика. Промоутер розповів, що не бачив моменту коли конголезець відправляв на канвас українського чемпіона.

Спортивний функціонер пригадав, як він допомагав Мартіну у кутку рингу. Красюк підкреслив, що він подавав Баколе воду та був його секундантом під час одного зі спарингу.

Коли я прийшов на спаринг, я не знав цього хлопця. Ринг був чотири на чотири метри. Але, коли я його побачив, то був здивований. Я захопився його майстерністю. Мені сказали, що це Баколе, і я подумав, що на цього хлопця чекає приголомшливе майбутнє,

– розповів Красюк.

Нагадаємо, що раніше Олександр Красюк прокоментував можливість організації бою Олександра Усика проти Мартіна Баколе. Промоутер вважає, що українському чемпіону не потрібне поєдинок з конголезьким супертяжем.