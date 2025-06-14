Усик попросив у Вайта контракт з UFC: відеозвернення чемпіона

Олександр Усик збирається битись проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Наразі український чемпіон готується до бою у тренувальному таборі.

Король хевівейту в межах підготовки до реваншу проти Даніеля Дюбуа провів спаринг з Ярославом Амосовим. Олександр Усик висловився про тренувальний бій з бійцем ММА, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм боксера.

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Усик звернувся до президента UFC

Олександр Усик розповів про спаринг з Ярославом Амосовим, заявивши, що вони обмінялись досвідом. Український чемпіон звернувся до Дени Вайта та попросив контракт з UFC для українського бійця.

Це майбутній чемпіон UFC. Дана (Вайт – 24 канал), будь ласка, відправ контракт, бро. Я серйозно,

– сказав Усик.

Усик попросив контракт для Амосова: дивіться відео

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери зустрінуться у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі", який вміщує 90 тисяч осіб.

Ярослав Амосов востаннє бився у березні цього року. Український боєць ММА здолав достроков американця Кертіса Міллендера.