Усик здивував фанатів, повторивши трюк легенди WWE на тренуванні: потужне відео

Зовсім скоро Олександр Усик зустрінеться у реванші з Даніелем Дюбуа. Боксери плідно займаються підготовкою до майбутнього поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Олександр Усик провів відкрите тренування перед реваншем проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон здивував фанатів, виконавши трюк зірки WWE, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Усик влаштував шоу

Олександр Усик під драйвову музику вийшов на відкрите тренування з пляшкою води та набрав води у рот. Потім український чемпіон підняв голову догори та розпилив воду у повітрі.

Таким чином Усик повторив вихід легенди WWE на ринг. Присутні одразу зрозуміли, що це відсилка на відомого реслера Triple H. Відео моментально розлетілось соціальними мережами.

Усик повторив вихід Triple H: дивіться відео

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Грандіозний вечір боксу прийме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли про те, що Даніель Дюбуа збирається зробити з Олександром Усиком у реванші. Британський боксер вкотре зробив гучну заяву напередодні поєдинку.