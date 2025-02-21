Король хевівейту на місці: Олександр Усик прибув в Ер-Ріяд, де завітає на вечір боксу

Голова з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх організовує видовищний вечір боксу. На шоу в Ер-Ріяді збирається чимало відомих представників спорту.

Олександр Усик один із почесних гостей шоу Туркі Аль аш-Шейха. Український чемпіон завітає на вечір боксу, який відбудеться 22 лютого.

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Усик в Ер-Ріяді

Олександр Усик прибув разом зі своєю командою прибув в Ер-Ріяд, про це повідомив у інстаграмі Ігор Ситников, пише 24 канал. Український чемпіон на вечорі боксу мав дізнатись наступного суперника за "абсолют".

Але бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером не відбудеться. Проте Олександр Усик все ж вирішив насолодитись боксерськими поєдинками.

Олександр Усик в Ер-Ріяді / Фото з інстаграму Ігоря Ситнікова

Нагадаємо, що головною подією вечора боксу в Ер-Ріяді мав відбутись бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Проте британець захворів напередодні поєдинку та не зможе взяти участь у захисті титулу IBF.

У підсумку конголезький супертяж Мартін Баколе замінив Даніеля Дюбуа. Тепер новозеландський боксер Джозеф Паркер захищатиме титул тимчасвого чемпіона світу WBO.