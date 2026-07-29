Наразі команда українця веде переговори про організацію масштабного прощального шоу в США. Найбільш вірогідним суперником є американець Деонтей Вайлдер, пише 24 Канал.

Що Усик сказав про бій з Вайлдером

Усик на ютуб-каналі All Out Fighting пояснив свій вибір суперника високим статусом американського боксера, попри його нещодавні невдачі.

Послухайте, це людина, яка останні 10 років була топовим бійцем, чемпіоном світу. Це небезпечний хлопець,

– підкреслив він.

Боксер також зазначив, що для нього не має значення, чи отримає він визнання публіки за цей поєдинок. За словами Усика, він боксує не заради слави, адже спорт – це просто його життя. Він зізнався, що не боїться завершення кар'єри, хоча точно сумуватиме за боями.

Нагадаємо, свій попередній поєдинок Усик провів 23 травня в Єгипті, де захистив свій ідеальний рекорд (25 перемог, 0 поразок), перемігши технічним нокаутом зірку кікбоксингу Ріко Верховена.

Наступний бій запланований на кінець 2026-го або початок 2027 року.

Нещодавно Усик особисто підтримав Ентоні Джошуа під час його поєдинку, в якому британець здобув перемогу над Крістіаном Пренгою.