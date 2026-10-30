"Почуваюся як удома": Усик назвав місце, куди любить повертатися

Український боксер Олександр Усик відвідав матч 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Насром та Аль-Холудом (5:3). Після поєдинку колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі поділився враженнями від атмосфери на стадіоні та зізнався, що почувається в Ер-Ріяді як удома.

Він прийшов на гру у футболці Аль-Насра та не приховував симпатій до команди, за яку виступає португальська зірка Кріштіану Роналду. Відео з інтерв'ю українця опублікував у соцмережі X голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

Усик розповів про особливе ставлення до Ер-Ріяда

Українець також відзначив неймовірну підтримку місцевих уболівальників.

Я щоразу почуваюся в Ер-Ріяді як удома. Я завжди дуже радий повертатися сюди. Хочу сказати велике спасибі Туркі Аль аш-Шейху, адже він дає можливість усім людям і спортсменам, зокрема боксерам, бути тут. Атмосфера чудова, уболівальники неймовірні! Просто неймовірні!

– заявив боксер.

Під час розмови Усик також розповів про своє захоплення футболом. На запитання про позицію, на якій він грав, український спортсмен відповів, що був центральним нападником.

Матч завершився перемогою Аль-Насра з рахунком 5:3. На очах Усика Роналду оформив хет-трик.

Чому Усик перебуває в Саудівській Аравії

Олександр прибув до Ер-Ріяда разом із мексиканським боксером Саулем "Канело" Альваресом. Українець перебуває в країні як почесний гість і партнер мексиканської зірки, яка 31 жовтня має провести титульний поєдинок проти Крістіана Мбіллі.

Водночас перебування українця в Саудівській Аравії відбувається на тлі напруженої безпекової ситуації в регіоні. Через загрози можливих атак організатори передбачили додаткові заходи безпеки для Усика та команди Канело. Зокрема, за наявною інформацією, для них підготували доступ до спеціальних підземних бункерів та укриттів на випадок надзвичайної ситуації.

Саудівська Аравія вже давно посідає особливе місце в кар'єрі Усика. Саме в Ер-Ріяді він провів два історичні поєдинки проти Тайсона Ф'юрі: спочатку здобув перемогу та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, а згодом успішно захистив свої титули в реванші.