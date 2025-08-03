Олександр Усик 19 липня переміг нокаутом у 5-му раунді реваншу Даніеля Дюбуа. Цей двобій став передостаннім у кар'єрі українського чемпіона.

Боксер із Сімферополя провів вже 24 поєдинки у професіоналах, в усіх перемагав суперників (15 – нокаутом). Олександр Усик вперше здобув перемогу на профі-рингу у далекому 2013-му та відтоді не знає смаку поразок, повідомляє 24 Канал.

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Протягом своєї великої кар'єри український боксер перетворився у новачка боксу у справжній жах для своїх суперників. Не один колишній суперник Усика йшов на пенсію після поєдинку із українцем.

Мова йде про Чазза Візерспуна, Тоні Белью та Тайсона Ф'юрі.

Тоні Белью

Таку негативну для опонентів тенденцію розпочав Белью. Усик та Белью вийшли у ринг 10 листопада 2018 року у британському Манчестері.

Тоні був близьким до того, аби закінчити свою кар'єру на мажорній ноті. Перед тим на початку травня 2018-го Белью вдруге здолав Девіда Хея (реванш) нокаутом у 5-му раунді. Після цього бою Тоні вирішив піти на пенсію, але в останній момент прийняв виклик від Усика. Це було неправильне рішення для британця.



Усик – Белью / Фото Getty Images

В історії професійного боксу Белью став лише другим боксером після представника США Джермейна Тейлора, який тоді претендував на чотири титули: WBA, WBC, IBF, WBO і The Ring у першій важкій вазі. Поєдинок тривав 8 раундів, а у семи із них за очками домінував саме британський боєць. Однак вже у 8-му раунді українець відправив Белью у нокаут та перевернув хід бою із ніг на голову.

Після зустрічі проти Усика Белью на гіркій ноті пішов на пенсію. Тоні встиг провести на профі-рингу 34 поєдинки: 30 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках та одній мировій.

Чазз Візерспун

12 жовтня 2019 року Усик та Візерспун розділили один ринг у американського Чикаго. Поєдинок тривав 7 раундів. У 5-6 раундах Чазз був притиснутий до канатів після серії потужних ударів Олександра. Вже на 7-й раунд Візерспун відмовився продовжувати бій.



Бій Усик – Візерспун / Фото Getty Images

Олександр Усик переміг технічним нокаутом "Джентельмена". Рахунок: 70-63.

До слова, Чазз Візерспун провів 42 бої у професіоналах, у яких оформив 38 зустрічей (29 – нокаутом) та 4 фіаско.

Тайсон Ф'юрі

Ще одним та найзірковішим боксером у цій компанії, який завершив кар'єру після зустрічі з Усиком. У 2024-му році Ф'юрі та Усик провели одразу два бої. Вперше супертяжі зійшлись у ринзі 18 травня, а на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

У 9-му раунді Тайсон побував у нокдауні, але зумів продовжити бій, який тривав повну дистанцію (12). Переможця зустрічі визначали судді, які за роздільним рішенням присудили перемогу Усику: 114-113, 113-114 та 115-112 на користь українського чемпіона.



Перший бій Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images

Одразу після цього двобою "Циганський король" одразу активував опцію реваншу, яка була прописана у контракті першого поєдинку. Усик та Ф'юрі вдруге зіштовхнулись в одному ринзі 21 грудня минулого року. Обидва бої відбулись у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Усик, а не Ф'юрі став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999 року після Леннокса Льюїса.

Цього разу на кону не було звання "абсолюта", адже Олександр відмовився від поясу IBF. Поєдинок знову тривав усі 12 раундів, а переможця визначали судді. Однак на цей раз перемога українця була переконливішою: 116-112 (тричі), одноголосно на користь Усика.

Після цього бою Ф'юрі вирішив, що пора знову піти на пенсію. На початку поточного 2025 року британець вчергове оголосив про закінчення кар'єри. За спиною Тайсона 37 боїв, у яких здобув 34 звитяги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній нічиї.

Нещодавно Тайсон анонсував трилогію із Усиком на наступний 2026 рік на лондонському "Вемблі", про яку українець навіть нічого не чув. "Циганський король" запевнив, що готовий відновити кар'єру лише заради третьої битви із Олександром. Британець навіть відновив тренування, але наразі все зупинилось лише на гучних заявах Ф'юрі.

Ентоні Джошуа

Натомість Ентоні Джошуа не завершив кар'єру після двох зустрічей із Усиком. 25 вересня 20214-го та 20 серпня 2022-го років Ей Джей та український "Кіт" зійшлись у рингу (Тоттенхем і Джидда).

У першому бою Усик переміг за одноголосним рішенням та відібрав у Джошуа чотири пояси: IBF, WBA, WBO і IBO. Ентоні провалився у своєму другому захисті чемпіонських поясів. Вже наступного року Джошуа намагався повернути собі втрачені титули. Поєдинок був перенесений через повномасштабну війну Росії в Україну. Лише військові вмовили Усика повернутись до боксу, тому 20 серпня 2022 року українець знову вийшов у ринг.



Усик – Джошуа / Фото Getty Images

8-9 раунди реваншу були не на користь Усика, але українцю вдалось змінити хід бою на свою користь та перемогти за роздільним рішенням суддів: 115-113, 113-115 та 116-112 на користь Олександра. Усик завдав другої та третьої поразок у кар'єрі Джошуа.

Після двох поспіль фіаско Ентоні повернувся у ринг 1 квітня 2023-го перемогою над американцем Джермейном Франкліном. Ей Джей провів окрім цього ще три переможні бої, але у вересні 2024-го програв нокаутом Даніелю Дюбуа. У цьому двобою Джошуа не був сам схожий на себе.

Даніель Дюбуа

До та після боїв проти Ф'юрі, Усик провів два поєдинки із Дюбуа. 26 серпня 2023-го боксери провели свою першу лобову зустріч на Міському стадіоні у польському місті Вроцлав. Поєдинок тривав 9 із 12-ти раундів та закінчився перемогою Усика технічним нокаутом. Перед цим у 5-му раунді Даніель пробив нижче пояса українцю, відправивши його на канвас.

19 липня 2025 року Усик вдруге переміг Дюбуа у реванші, але на цей раз ще переконливіше. Олександр нокаутував "Динаміта" вже у 5-му раунді. Британець відчув дежавю зі своїм попереднім боєм проти Джошуа, коли теж відправив його у нокаут у 5-му раунді.



Усик – Дюбуа / Фото Getty Images

Багато людей у боксерській спільноті впевнені, що ця друга поразка від Усика стане роковою для кар'єри Дюбуа. Даніель надломився психологічно та може більше не повернутись на переможний шлях.

Натомість попереду в Усика прощальний 25-й двобій на профі-рингу. Наразі невідомо, хто може стати суперником Олександра у його "останньому танці". Не виключено, що це може стати трилогія із Ф'юрі або захист поясу проти Джозефа Паркера.