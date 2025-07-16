"Треба мати трохи поїхавший дах": Усик шокував Чісору своєю реакцією на російський обстріл

Ветеран боксу Дерек Чісора пригадав свою зустріч із Олександром Усиком. Британський боксер був приголомшений історією із життя екссуперника під час війни в Україні.

Дерек Чісора пригадав зустріч із Олександром Усиком, яка була декілька місяців тому. Боксери зустрілись за філіжанкою кави, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Варто дізнатись Не смерть Путіна чи перемога над Дюбуа: Усик розкрив свою найбільшу мрію у житті

Що зробив Усик під час одного із ракетних ударів Росії?

Під час зустрічі Усик розповів про своє життя в Україні, де під постійними обстрілами залишається жити частина його родини. Британський боксер був приголомшений реакцією Олександра, який під час одного із ракетних ударів Росії, не спустився в укриття, а просто ліг спати.

Щоб бути Олександром Усиком, треба мати трохи "поїхавший дах", розумієте? Треба бути… Ну, не зовсім нормальним. Ти зараз зрозумієш, про що я. Я бачився з ним кілька місяців тому – пили каву, розмовляли. Він приїхав з України і каже: Перед тим як летіти сюди, я був удома. А над моїм будинком летіли ракети. Я не хотів спускатися в укриття, просто ліг спати. Це ж безумство! Уяви собі, ти і твоя дружина, наприклад, у такій ситуації, а він просто отак живе,

– сказав Чісора.

Раніше Чісора назвав рецепт успіху у лобовому бою над Усиком. Хоча сам Дерек не зміг перемогти Олександра 31 жовтня 2020 року. Той двобій тривав усі 12 раундів та закінчився перемогою українця за одноголосним рішенням суддів: 117-112 та 115-113 (двічі).

Відзначимо, що Усик вже прилетів у Лондон, де 19 липня проведе реванш із Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким Олександр володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (у травні 2024-го).