Мене це не засмутить, – Усик відверто розповів, чи бачить себе у політиці

Олександр Усик відверто розповів, що йому постійно надходять пропозиції щодо політичного майбутнього. Однак наразі Усик сконцентрований на боксі, де він планує пробути ще два роки.

Український чемпіон світу з боксу хоче боксувати на ринзі мінімум до 40 років, якщо це йому дозволить здоров'я. Попри це все Олександр Усик має багато проєктів, якими він та його команда займаються паралельно. Це стосується не лише розвитку боксу, а й спорту в цілому, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Усик не готовий до політичної кар'єри

За словами боксера, ці проєкти стосуються не лише України. Команда Усика спілкується із партнерами з усього світу, аби допомогти світовим федераціям боксу – азійській, європейській чи африканській.

Пропонують постійно. Ні, я не готовий до політичного майбутнього і я не бачу себе як український політик. У мене є кар'єра, мінімум до 40 я намагаюся бути у великому спорті,

– заявив український боксер.

Раніше Усик заявляв, що не проти стати міністром спорту в Україні. Однак наразі неготовий до цієї посади.

Ні. Я тобі кажу, що я ще не готовий ось тут бути міністром спорту. Якщо я ніколи не буду міністром спорту, мене це не засмутить,

– додав Олександр.

Боксер відверто розповів, що більшість своїх статків заробив не в Україні, де він живе, вкладає гроші у бізнес та іншу нерухомість. Усик привозить у свою країну гроші, які заробив за кордоном, та платить податки. Титулований спортсмен додав, що не хоче йти у політику, адже не хоче заробляти із країни.

Відзначимо, що WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Таке рішення організації ставить під сумнів реванш Олександра проти Даніеля Дюбуа. Не виключено, що Усик відмовиться від бою проти Паркера заради поєдинку з "Динамітом", але у такому випадку втратить чемпіонський пояс. Тоді на кону реваншу Усик – Дюбуа не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.