Усик публічно зізнався, кого боїться у своєму житті
- Олександр Усик зізнався, кого боїться у житті.
- Це не стосується боксерського рингу.
- Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року на "Вемблі".
Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа на лондонському стадіоні "Вемблі". Напередодні другої битви український чемпіон світу заговорив про свою слабкість та страх у житті.
Якщо Олександр Усик не став називати свою конкретну слабкість, то боксер відверто розповів, кого боїться у житті. Український чемпіон світу поділився цією відвертістю в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.
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Кого боїться Усик
Усик опублікував символічне фото, де він стоїть із усіма здобутими поясами, а поза нього зображений білий ангел. Це вкотре доводить той факт, що українець не боїться жодного зі своїх суперників.
Я не боюся нічого, окрім Господа Бога. Я боюся Його, тому що люблю Його,
– підписав фото боксер.
Кого боїться Усик / Фото з інстаграму Олександра
Нагадаємо, що Олександр Усик неодноразово розповідав про своє ставлення до релігії та те, як вона впливає на його життя в цілому.
Відзначимо, що у професійній кар'єрі Усик провів 23 переможні бої (14 – нокаутом). Нещодавно Олександр звернувся до Бога, аби той допоміг організувати британську битву Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Останній при цьому на початку 2025-го року закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від українця.
Вже 19 липня поточного року Усик може поверну собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, якщо вдруге переможе Дюбуа.