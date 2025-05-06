Усик публічно зізнався, кого боїться у своєму житті

Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа на лондонському стадіоні "Вемблі". Напередодні другої битви український чемпіон світу заговорив про свою слабкість та страх у житті.

Якщо Олександр Усик не став називати свою конкретну слабкість, то боксер відверто розповів, кого боїться у житті. Український чемпіон світу поділився цією відвертістю в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

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Кого боїться Усик

Усик опублікував символічне фото, де він стоїть із усіма здобутими поясами, а поза нього зображений білий ангел. Це вкотре доводить той факт, що українець не боїться жодного зі своїх суперників.

Я не боюся нічого, окрім Господа Бога. Я боюся Його, тому що люблю Його,

– підписав фото боксер.



Кого боїться Усик / Фото з інстаграму Олександра

Нагадаємо, що Олександр Усик неодноразово розповідав про своє ставлення до релігії та те, як вона впливає на його життя в цілому.

Відзначимо, що у професійній кар'єрі Усик провів 23 переможні бої (14 – нокаутом). Нещодавно Олександр звернувся до Бога, аби той допоміг організувати британську битву Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Останній при цьому на початку 2025-го року закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від українця.

Вже 19 липня поточного року Усик може поверну собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, якщо вдруге переможе Дюбуа.