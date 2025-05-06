Если Александр Усик не стал называть свою конкретную слабость, то боксер откровенно рассказал, кого боится в жизни. Украинский чемпион мира поделился этой откровенностью в инстаграме, сообщает 24 Канал.

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Кого боится Усик

Усик опубликовал символическое фото, где он стоит со всеми добытыми поясами, а позади него изображен белый ангел. Это в очередной раз доказывает тот факт, что украинец не боится ни одного из своих соперников.

Я не боюсь ничего, кроме Господа Бога. Я боюсь Его, потому что люблю Его,

– подписал фото боксер.



Кого боится Усик / Фото из инстаграма Александра

Напомним, что Александр Усик неоднократно рассказывал о своем отношении к религии и то, как она влияет на его жизнь в целом.

Отметим, что в профессиональной карьере Усик провел 23 победных боя (14 – нокаутом). Недавно Александр обратился к Богу, чтобы тот помог организовать британскую битву Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри. Последний при этом в начале 2025-го года закончил карьеру после двух подряд поражений от украинца.

Уже 19 июля текущего года Усик может верну себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, если во второй раз победит Дюбуа.