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Під час розмови на ютуб-каналі Bet it Drives Show Усика запитали, ким йому найкомфортніше бути – боксером, батьком, чоловіком чи бізнесменом.

Усик розповів, ким бути йому подобається більше за все

Також боксер оцінив власні успіхи в різних сферах за десятибальною шкалою. Свою професійну діяльність у спорті він оцінив на вісім балів, наголосивши, що завжди є куди розвиватися.

Людиною. Людиною, яка працює над своїми слабкостями– відповів Усик.

Натомість у бізнесі Усик поставив собі лише чотири бали. За його словами, він поки що тільки навчається нового та звикає до інших правил роботи.

У спорті мені все зрозуміло. В мене є опонент, в мене є тренування, в мене є час. В бізнесі ж я нова людина, і там трошки правила інші. Там немає рефері– пояснив боксер.

Усик також зазначив, що в бізнесі іноді доводиться бути жорсткішим, ніж у повсякденному житті. Водночас він переконаний, що чесність та етика мають залишатися основою будь-якої справи.

Якщо ти обдурюєш, якщо ти ведеш діла неправильно, якщо ти там десь хитруєш, то в тебе забереться в подвійній дозі. Може бути не зараз, не одразу, але повір, мінус в тебе точно буде– підсумував Усик.

Нагадаємо, що Усик готується повернутися до першої важкої ваги (крузервейту), де планує провести заключні поєдинки професійної кар'єри. Паралельно боксер зосереджений на розвитку власних бізнесових і медійних проєктів.

У травні він здобув перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Єгипті, а вже в червні повідомив про відмову від усіх чемпіонських поясів, розпочавши підготовку до фінального етапу кар'єри, який називає "останнім танцем". До кінця 2026 року Усик більше не планує виходити на ринг.