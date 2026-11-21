Олександр Усик / Фото Getty Images
Український боксер Олександр Усик розповів, у якій із життєвих ролей почувається найкомфортніше. Попри статус колишнього абсолютного чемпіона світу, спортсмен зізнався, що передусім вважає себе людиною, яка постійно працює над власними слабкостями.
Під час розмови на ютуб-каналі Bet it Drives Show Усика запитали, ким йому найкомфортніше бути – боксером, батьком, чоловіком чи бізнесменом.
Усик розповів, ким бути йому подобається більше за все
Також боксер оцінив власні успіхи в різних сферах за десятибальною шкалою. Свою професійну діяльність у спорті він оцінив на вісім балів, наголосивши, що завжди є куди розвиватися.
Людиною. Людиною, яка працює над своїми слабкостями
Натомість у бізнесі Усик поставив собі лише чотири бали. За його словами, він поки що тільки навчається нового та звикає до інших правил роботи.
У спорті мені все зрозуміло. В мене є опонент, в мене є тренування, в мене є час. В бізнесі ж я нова людина, і там трошки правила інші. Там немає рефері
Усик також зазначив, що в бізнесі іноді доводиться бути жорсткішим, ніж у повсякденному житті. Водночас він переконаний, що чесність та етика мають залишатися основою будь-якої справи.
Якщо ти обдурюєш, якщо ти ведеш діла неправильно, якщо ти там десь хитруєш, то в тебе забереться в подвійній дозі. Може бути не зараз, не одразу, але повір, мінус в тебе точно буде
Нагадаємо, що Усик готується повернутися до першої важкої ваги (крузервейту), де планує провести заключні поєдинки професійної кар'єри. Паралельно боксер зосереджений на розвитку власних бізнесових і медійних проєктів.
У травні він здобув перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Єгипті, а вже в червні повідомив про відмову від усіх чемпіонських поясів, розпочавши підготовку до фінального етапу кар'єри, який називає "останнім танцем". До кінця 2026 року Усик більше не планує виходити на ринг.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter