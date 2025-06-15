Усик зробив відверте зізнання щодо своєї кар'єри: скільки бої залишилось провести до пенсії

Вже 19 липня Олександр Усик проведе свій 24-й бій у професіоналах. Український чемпіон світу зійдеться у реванші із Даніелем Дюбуа.

На кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Раніше була інформація, що в успішній кар'єрі Олександра Усика залишились лише два великі поєдинки.

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Скільки боїв залишилось у кар'єрі Усика

Український боксер розповів, чи дійсно це так. Відповідь точно потішить його прихильників, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Чи часто я думаю про завершення кар'єри? Та ні, але іноді виникають такі думки. Скільки в мене залишилось боїв? Десять. Ні-ні, це звісно неправда, але я поки не можу сказати точно, скільки проведу ще поєдинків,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що за спиною Усик 23 поспіль переможні бої (14 – нокаутом). Попереду в Олександра реванш із Даніелем Дюбуа. Перша зустріч закінчилась перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді у серпні 2023-го року у Вроцлаві (Польща).

Відзначимо, що Усик розглядав трилогію із Тайсоном Ф'юрі на прощальний бій у своїй кар'єрі. Однак спершу слід повернути "Циганського короля" із пенсії, на яку він пішов на початку 2025-го року. Британець вже відреагував на потенційний третій двобій.