Зірковий Сауль Альварес провів тренування з Усиком

Зірковий мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес готується до свого наступного поєдинку в іспанській Гандії, що у регіоні Валенсія. Тренувальний табір колишнього абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі розмістився на базі українця Олександра Усика.

Кадри зі спільного заняття потрапили в інстаграм Усика, який поділився ними зі своїми підписниками. Таким чином, на одній спортивній арені у Валенсії зустрілися одразу дві зірки світового боксу.

Підготовка Альвареса

Канело готується до поєдинку проти непереможеного француза Крістіана Мбіллі. На кону стоятиме титул WBC у другій середній вазі. Бій запланований на 31 жовтня в Ер-Ріяді, (Саудівська Аравія).

Для Альвареса це буде черговий захист чемпіонського поясу. Його професійний рекорд наразі становить 63 перемоги, три поразки та дві нічиї, з яких 39 перемог мексиканець здобув нокаутом.

Іспанський зал Усика вже не вперше приймає відомих боксерів. Раніше тут свою підготовку до поєдинків проводив колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Плани Усика

Водночас команда Усика працює над організацією наступного великого поєдинку українця. Одним із пріоритетних суперників називають колишнього чемпіона WBC Деонтея Вайлдера. За словами директора команди Усика Сергія Лапіна, бій можуть провести на початку березня 2027 року, а головним варіантом місця проведення наразі розглядають США.

Сам Усик востаннє виходив у ринг у травні цього року, коли достроково здолав Ріко Верховена.