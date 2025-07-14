Кричав ім'я Дюбуа на усю вулицю: Усик поглузував із суперника посеред Лондона – кумедне відео

Олександр Усик вже прибув у столицю Великої Британії, де вже 19 липня проведе реванш із Даніелем Дюбуа. У понеділок, 14 липня, український боксер побував на Трафальгарській площі, де разом із британським бізнесменом Річардом Бренсоном представили відтворену мозаїку "Боривітер".

Також український чемпіон встиг проїхатись лондонськими вуличками на спеціальному автобусі. Олександр Усик вирішив покепкувати із Даніеля Дюбуа, зігравши на камеру, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Як Усик шукав Дюбуа посеред Лондона?

Український боксер прибув у Лондон у розкішному костюмі та шукав майбутнього суперника прямо на вулицях Великої Британії. Усик почав викрикувати ім'я британця, запитуючи перехожих, де "Динаміт".

Де Даніель?

– кричав Усик.

Після чого засміявся та зробив декілька фото на фоні Лондона.

Відео, як Усик кликав Дюбуа посеред Лондона

Раніше Усик викладав у своєму акаунті в тікток відео із тренувального табору, у якому надіслав повітряний поцілунок Даніелю Дюбуа. Олександр набрав відмінну фізичну форму та готовий перемагати британця 19 липня на "Вемблі".

Нагадаємо, що на кону їх реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Їх перша битва закінчилась перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав.