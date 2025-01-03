"Я не вірю": відомий промоутер розповів, чи зможе Дюбуа перемогти Усика

Олександр Усик у двох поєдинках з Тайсоном Ф'юрі довів свою велич. Український чемпіон вдало захистив титули та залишився непреможеним.

Спенсер Фірон поділився думками щодо Олександра Усика. Британський промоутер оцінив шанси інших боксерів перемогти українця, повідомляє 24 канал з посиланням на Boxing King Media.

Читайте також Джошуа чи Ф'юрі: відомий промоутер припустив, у кого більші шанси перемогти Усика у трилогії

Шансів перемогти Усика мало

Спенс Фірон висловився про Даніеля Дюбуа, який має наміри провести реванш з Олександром Усиком. Промоутер зазначив, що британець вже мав шанс битись з українським чемпіоном.

Всі говорять, щось на кшталт: "О, невблаганний час, невблаганний час". Ні, знаєте, що? Дюбуа отримав свій шанс, так? Цей, Даніель, який тренується під керівництвом Дона Чарльза, має хороші шанси,

– сказав Фірон.

Британський промоутер також поділився думкою, чи зможе Даніель Дюбуа перемогти Олександра Усика в реванші.

Але чи я думаю, що він його переможе? Ні, не думаю. Я не вірю, що хтось переможе Усика. Навіть невблаганний час, тому що, як на мене, він досить мудрий, щоб розуміти: "Гаразд, я можу відійти, можу зійти зі сцени та піти",

– додав Фірон.

Промоутер зауважив про те, що у надважкій вазі може відбутись все що завгодно. Спенсер Фірон також зазначив, що коли каже "що-небудь", то це означає, що він в це вірить.



Нагадаємо, що після переможного бою проти Тайсона Ф'юрі Олександр Усик прийняв виклик від Даніеля Дюбуа. Британець наполягає на проведенні реваншу на "Вемблі" в Лондоні.