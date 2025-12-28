Укр Рус
Українські боксери Усик "стріляв" у відомого промоутера: кумедне відео
28 грудня, 23:17
Усик "стріляв" у відомого промоутера: кумедне відео

Софія Кулай
Основні тези
  • Олександр Усик під час вечора боксу в Ер-Ріяді намагався налякати промоутера Едді Хірна, імітуючи стрільбу, але Хірн лише посміявся.
  • Усик привітав японського боксера Іноуе з перемогою, взяв у нього автограф та зробив спільне фото після головного бою.

Олександр Усик відвідав вечір боксу, який відбувся 27 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Український чемпіон прибув на боксерське шоу у гарному настрої.

В інстаграмі READY TO FIGHT з'явилось кумедне відео із підтрибунного приміщення. У ролику Олександр Усик імітував стрільбу, передає 24 Канал.

Як Усик налякав промоутера Хірна?

Український боксер намагався злякати відомого промоутера Едді Хірна, який виходив у коридор. Однак Усику цього зробити не вдалось. Хірн лише посміявся із вчинку колишнього абсолютного чемпіона світу.

Відео, як Усик "стріляв" у Хірна

Також під час вечора боксу в Ер-Ріяді Усик запалив на камеру танцями та жестами у ринг-сайді.

Що відомо про вечір боксу в Ер-Ріяді?

  • Боксерська подія The Ring V: Night of the Samurai відбулась 27 грудня 2025 року.

  • У головному бою вечора боксу зійшлись Давід Пікассо та Наоя Іноуе. На кону стояв титул абсолютного чемпіона світу, яким володів японець, а також пояс від The Ring.

  • Іноуе переміг Пікассо за рішенням суддів та став першим  боксером за останні 42 роки, який захистив титул чемпіона The Ring чотири рази поспіль протягом року.

Як Усик з'явився у рингу?

Після оголошення переможця головного бою у ринг вийшов сам Усик. Олександр привітав японця із перемогою та навіть взяв у нього автограф, зробивши із ним спільне фото.

У своєму профілі в інстаграмі Усик також привітав Іноуе.

"Вітаю! Ти продемонстрував рівень справжнього чемпіона. Видовищний бій та справжній дух воїна", – написав українець.

Відзначимо, що Усик приїхав на вечір боксу у Саудівську Аравію у компанії своєї старшої доньки Єлизавети та директора його команди Сергія Лапіна. 