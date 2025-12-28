Усик "стріляв" у відомого промоутера: кумедне відео

Олександр Усик відвідав вечір боксу, який відбувся 27 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Український чемпіон прибув на боксерське шоу у гарному настрої.

В інстаграмі READY TO FIGHT з'явилось кумедне відео із підтрибунного приміщення. У ролику Олександр Усик імітував стрільбу, передає 24 Канал.

Як Усик налякав промоутера Хірна?

Український боксер намагався злякати відомого промоутера Едді Хірна, який виходив у коридор. Однак Усику цього зробити не вдалось. Хірн лише посміявся із вчинку колишнього абсолютного чемпіона світу.

Відео, як Усик "стріляв" у Хірна

Також під час вечора боксу в Ер-Ріяді Усик запалив на камеру танцями та жестами у ринг-сайді.

Що відомо про вечір боксу в Ер-Ріяді?

Боксерська подія The Ring V: Night of the Samurai відбулась 27 грудня 2025 року.

У головному бою вечора боксу зійшлись Давід Пікассо та Наоя Іноуе. На кону стояв титул абсолютного чемпіона світу, яким володів японець, а також пояс від The Ring.

Іноуе переміг Пікассо за рішенням суддів та став першим боксером за останні 42 роки, який захистив титул чемпіона The Ring чотири рази поспіль протягом року.

Як Усик з'явився у рингу?

Після оголошення переможця головного бою у ринг вийшов сам Усик. Олександр привітав японця із перемогою та навіть взяв у нього автограф, зробивши із ним спільне фото.

У своєму профілі в інстаграмі Усик також привітав Іноуе.

"Вітаю! Ти продемонстрував рівень справжнього чемпіона. Видовищний бій та справжній дух воїна", – написав українець.

Відзначимо, що Усик приїхав на вечір боксу у Саудівську Аравію у компанії своєї старшої доньки Єлизавети та директора його команди Сергія Лапіна.