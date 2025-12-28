Усик "стрелял" в известного промоутера: забавное видео

Александр Усик посетил вечер бокса, который состоялся 27 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Украинский чемпион прибыл на боксерское шоу в хорошем настроении.

В инстаграме READY TO FIGHT появилось забавное видео из подтрибунного помещения. В ролике Александр Усик имитировал стрельбу, передает 24 Канал.

Как Усик напугал промоутера Хирна?

Украинский боксер пытался напугать известного промоутера Эдди Хирна, который выходил в коридор. Однако Усику этого сделать не удалось. Хирн только посмеялся над поступком бывшего абсолютного чемпиона мира.

Видео, как Усик "стрелял" в Хирна

Также во время вечера бокса в Эр-Рияде Усик зажег на камеру танцами и жестами в ринг-сайде.

Что известно о вечере бокса в Эр-Рияде?

Боксерское событие The Ring V: Night of the Samurai состоялось 27 декабря 2025 года.

В главном бою вечера бокса сошлись Давид Пикассо и Наоя Иноуэ. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира, которым владел японец, а также пояс от The Ring.

Иноуэ победил Пикассо по решению судей и стал первым боксером за последние 42 года, который защитил титул чемпиона The Ring четыре раза подряд в течение года.

Как Усик появился в ринге?

После объявления победителя главного боя в ринг вышел сам Усик. Александр поздравил японца с победой и даже взял у него автограф, сделав с ним совместное фото.

В своем профиле в инстаграме Усик также поздравил Иноуэ.

"Поздравляю! Ты продемонстрировал уровень настоящего чемпиона. Зрелищный бой и настоящий дух воина", – написал украинец.

Отметим, что Усик приехал на вечер бокса в Саудовскую Аравию в компании своей старшей дочери Елизаветы и директора его команды Сергея Лапина.