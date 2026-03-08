На планеті немає нікого, хто був би кращим боксером, ніж Усик, – Том Аспіналл
- Том Аспіналл вважає Олександра Усика найкращим боксером на планеті, але визнає шанси Ріко Верховена на перемогу.
- Аспіналл підкреслює, що Ріко є великим бійцем з сильною ударною технікою та має реальні шанси завдяки успіхам у кікбоксингу.
Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл висловив свою думку щодо майбутнього бою чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Аспіналл не вважає Ріко кращим боксером за Усика, бо на планеті немає нікого, хто був би кращим за Усика. Йому складно сказати, що Ріко легко виграє бій, але він переконаний, що в нього є шанс на перемогу, передає Ring Magazine.
Дивіться також "Все до цього йде": Красюк сказав, хто може стати суперником Усика після Верховена
Що ще сказав Аспіналл?
Він завжди буде трохи упередженим щодо Ріко, адже вони друзі.
Його дивує, наскільки закритою інколи буває боксерська спільнота для спортсменів з інших бойових видів спорту і як їм важко отримати шанс проявити себе.
Він підкреслив, що Ріко – великий боєць із сильною ударною технікою, а його психологічна стійкість, впевненість у собі та успіхи в кікбоксингу дають йому реальні шанси на перемогу.
Які найпам'ятніші бої Олександра Усика?
Найважливіші бої в суперважкій вазі:
Проти Ентоні Джошуа – 25 вересня 2021, Лондон
Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і вперше став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO.
Реванш з Ентоні Джошуа – 20 серпня 2022, Джидда (Саудівська Аравія)
Усик повторно переміг розділеним рішенням суддів, успішно захистивши свої титули.
Проти Тайсона Ф'юрі – 18 травня 2024, Саудівська Аравія
Усик здобув перемогу спліт‑рішенням, ставши абсолютним чемпіоном світу, володіючи всіма головними поясами суперважкої ваги.
Реванш з Тайсоном Ф'юрі – 21 грудня 2024
Усик утримав усі пояси одноголосним рішенням у реванші, підтвердивши статус абсолютного чемпіона.
Реванш з Деніелом Дюбуа – 19 липня 2025, Лондон (Wembley)
Усик переміг нокаутом у 5‑му раунді, відновивши абсолютний статус чемпіона світу та підтвердивши володіння всіма чотирма основними титулами, пише Boxing Showtimes.