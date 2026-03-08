На планете нет никого, кто был бы лучшим боксером, чем Усик, – Том Аспиналл

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл высказал свое мнение относительно будущего боя чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Аспиналл не считает Рико лучшим боксером за Усика, потому что на планете нет никого, кто был бы лучше Усика. Ему сложно сказать, что Рико легко выиграет бой, но он убежден, что у него есть шанс на победу, передает Ring Magazine.

Что еще сказал Аспиналл?

Он всегда будет немного предвзятым по отношению к Рико, ведь они друзья.

Его удивляет, насколько закрытым иногда бывает боксерское сообщество для спортсменов из других боевых видов спорта и как им трудно получить шанс проявить себя.

Он подчеркнул, что Рико – большой боец с сильной ударной техникой, а его психологическая устойчивость, уверенность в себе и успехи в кикбоксинге дают ему реальные шансы на победу.

Какие самые памятные бои Александра Усика?

Самые важные бои в супертяжелом весе: