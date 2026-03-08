На планете нет никого, кто был бы лучшим боксером, чем Усик, – Том Аспиналл
- Том Аспиналл считает Александра Усика лучшим боксером на планете, но признает шансы Рико Верховена на победу.
- Аспиналл подчеркивает, что Рико является большим бойцом с сильной ударной техникой и имеет реальные шансы благодаря успехам в кикбоксинге.
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл высказал свое мнение относительно будущего боя чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Аспиналл не считает Рико лучшим боксером за Усика, потому что на планете нет никого, кто был бы лучше Усика. Ему сложно сказать, что Рико легко выиграет бой, но он убежден, что у него есть шанс на победу, передает Ring Magazine.
Что еще сказал Аспиналл?
Он всегда будет немного предвзятым по отношению к Рико, ведь они друзья.
Его удивляет, насколько закрытым иногда бывает боксерское сообщество для спортсменов из других боевых видов спорта и как им трудно получить шанс проявить себя.
Он подчеркнул, что Рико – большой боец с сильной ударной техникой, а его психологическая устойчивость, уверенность в себе и успехи в кикбоксинге дают ему реальные шансы на победу.
Какие самые памятные бои Александра Усика?
Самые важные бои в супертяжелом весе:
- Против Энтони Джошуа – 25 сентября 2021, Лондон
Усик одержал победу единогласным решением судей и впервые стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
- Реванш с Энтони Джошуа – 20 августа 2022, Джидда (Саудовская Аравия)
Усик повторно победил разделенным решением судей, успешно защитив свои титулы.
- Против Тайсона Фьюри – 18 мая 2024, Саудовская Аравия
Усик одержал победу сплит-решением, став абсолютным чемпионом мира, владея всеми главными поясами супертяжелого веса.
- Реванш с Тайсоном Фьюри – 21 декабря 2024 года
Усик удержал все пояса единогласным решением в реванше, подтвердив статус абсолютного чемпиона.
- Реванш с Дэниелом Дюбуа – 19 июля 2025, Лондон (Wembley)
Усик победил нокаутом в 5-м раунде, восстановив абсолютный статус чемпиона мира и подтвердив владение всеми четырьмя основными титулами, пишет Boxing Showtimes.