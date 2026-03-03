В интервью ютуб-каналу "Тайк Майсон" экс-промоутер Усика заявил, что бой с Фьюри имеет коммерческую составляющую. По его словам, реванш можно провести в конце 2026 года.

Усик – Фьюри: что Красюк сказал о реванше?

Красюк не уверен, что для Усика бой с Фьюри интересен со спортивной точки зрения, ведь украинец уже дважды был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Но медийно, как говорит промоутер, этот поединок – резонансный.

Фьюри говорит, что не проиграл ни одного боя Усику. И он умеет говорить,

– сказал он.

По мнению Красюка, Фьюри хочет взять реванш у Усика и имеет шансы на победу.

"Он мотивирован – так же, как Усик был мотивирован в первом бою. Фьюри сам говорил: "Меня, кроме денег, ничего не интересует". Оно так и получилось. А сейчас ему уже речь идет не только о деньгах – а о чести и статусе", – добавил промоутер.

Что дальше для Усика и Фьюри?

Оба боксера весной 2026 года проведут свои следующие поединки:

Тайсон после более чем годичной паузы вернется на ринг 11 апреля в Лондоне, чтобы встретиться с россиянином Арсланбеком Махмудовым;

Усик 23 мая проведет защиту титула WBC в Гизе (Египет) против легендарного кикбоксера Рико Верховена.

Ранее 39-летний украинец заявил, что готов к третьему поединку с Тайсоном, если на кону снова будет звание абсолютного чемпиона мира. Недавно в интервью Андрею Беднякову он подтвердил свои слова.

Это может произойти, но мы должны прийти к этому. Он хочет, я знаю, мы с менеджером его общались,

– заявил Усик.

В то же время 37-летний "Цыганский король" сделал громкое заявление, сказав, что Усик будет умолять его о бое.

"Я могу гарантировать вам, что в конце года он будет умолять меня о бое. Ведь "Цыганский Король" приносит много денег. Тот, кто дерется со мной, становится очень богатым", – сказал Фьюри.

Фрэнк Уоррен, промоутер британца, подтвердил, что Тайсон хочет третьей встречи с Усиком. Однако он также может согласиться на встречу с обладателем титула WBO Фабио Уордли, чтобы снова стать чемпионом мира.

Впрочем, эксперты ставят под сомнение, что третий бой между Усиком и Фьюри состоится. Так, бывший чемпион мира в полулегком весе Барри Макгиган сказал, что Тайсон на этом этапе карьеры уже мало чем может удивить и должен сначала доказать самому себе, что все еще представляет серьезную силу.