Такое заявление он сделал в интервью для ютуб-канала ТАЙК МАЙСОН. По его словам в Украине должен состояться бой с участием боксера легкого веса Ярослава Харциза.
К теме "У него тело 30-летнего": промоутер ответил, вернется ли Владимир Кличко на ринг
Какие детали боя Харцыза известны?
Украинский промоутер Александр Красюк рассказал, что в апреле планируется следующий бой боксера легкого веса Ярослава Харцыза. И он состоится в Украине. Предварительной датой называют 18 апреля, а местом проведения – Львов. На вопрос будет ли стоять на кону титул WBC, промоутер ответил следующее.
С Божьей помощью,
– подчеркнул промоутер.
Он не стал раскрывать всех карт относительно следующего боя Ярослава Харциза. Впрочем ведущий ютуб-канала ТАЙК МАЙСОН зато заметил, что имеет свои инсайды относительно поединка и вскоре сам сможет их озвучить, когда получит подтверждение.
Что известно о Ярославе Харцызе?
Ярослав Харциз – это 28-летний украинский боксер из Харькова. В своей профессиональной карьере он провел 8 поединков и все выиграл. В его активе 7 побед нокаутом. Лучшей его позицией в рейтинге BoxRec является 119 строчка в ноябре 2024 года.
На профессиональном ринге Харцыз дебютировал в январе 2023 года в Польше в поединке против тамошнего боксера Марьяна Веселовского. Украинец победил техническим нокаутом уже во втором раунде. Тогда же он подписал контракт с промоутерской компанией К2 Promotions.
Последние новости об украинских боксерах: кратко
- Айдер Абдураимов дебютирует на профессиональном ринге 21 марта. Его поединок состоится в рамках вечера бокса, который организует Александр Усик в Киевской области.
- Промоутер Александр Красюк рассказал, как сделать из Хижняка чемпиона мира. Он детализировал, сколько для этого надо денег и времени.
- Бой Лапина против Бульместейрса будет иметь рейтинговый статус. Боксеры не будут соревноваться за титулы IBF International и WBA Continental.