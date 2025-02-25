Тренер Паркера зробив зухвалу заяву щодо бою з Усиком: що сказав спеціаліст

Минулого вікенду Джозеф Паркер бився проти Мартіна Баколе в межах грандіозного вечора боксу в Ер-Ріяді. Новозеландський боксер достроково переміг африканського візаві.

Та захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті, нокаутувавши Баколе у другому раунді. Тепер Паркер має наміри битись з Олександром Усиком. Тренер Джозефа висловився щодо можливого бою.

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Гучні слова Енді Лі

Енді Лі, тренер Джозефа Паркера, назвав наступного суперника, з яким хотів би побитись його підопічний. Це український чемпіон Олександр Усик, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Наступним суперником буде Усик. Паркер поб'є його. Джо швидший за нього і має силу. Повірте, перемога точно буде за нами,

– сказав Лі.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Новозеландець має наміри відібрати чемпіонський пояс в українського боксера.

Раніше Олександр Усик назвав наступного суперника, з яким хотів би розділити ринг. Український чемпіон надав перевагу британському боксеру.