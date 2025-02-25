И защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте, нокаутировав Баколе во втором раунде. Теперь Паркер намерен драться с Александром Усиком. Тренер Джозефа высказался относительно возможного боя.

Читайте также Турки оценил шансы увидеть бой Усик – Паркер: окажется ли Дюбуа в "нокауте"

Громкие слова Энди Ли

Энди Ли, тренер Джозефа Паркера, назвал следующего соперника, с которым хотел бы подраться его подопечный. Это украинский чемпион Александр Усик, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Следующим соперником будет Усик. Паркер побьет его. Джо быстрее него и имеет силу. Поверьте, победа точно будет за нами,

– сказал Ли.

Напомним, что Джозеф Паркер стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Новозеландец намерен отобрать чемпионский пояс у украинского боксера.

Ранее Александр Усик назвал следующего соперника, с которым хотел бы разделить ринг. Украинский чемпион отдал предпочтение британскому боксеру.